Руководство боевиков срывает открытие на Луганщине КПВВ "Золотое" – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК констатирует целенаправленное уклонение руководством боевиков открытия в Луганской области КПВВ "Золотое", сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во исполнение решения подгруппы по безопасности в рамках трехстороннего контактной группы в Минске по открытию КПВВ "Золотое" со стороны Луганской военно-гражданской администрации, Вооруженных сил Украины, правоохранительных структур и Государственной пограничной службы приняты все необходимые меры для организации работы этого пункта пропуска… Однако со стороны на территории ОРЛО указанные мероприятия не выполняются, пункт пропуска к работе не готовится ", – говорится в сообщении на странице штаба в четверг вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации отмечено, что на сегодня в Луганской области полноценно действует только пешеходный переход КПВВ "Станица Луганская". Поэтому КПВВ "Золотое" должен стать вторым на Луганщине с предусмотренным автомобильным движением.

"Для обеспечения безопасности жителей региона при пешем прохождении или проезде автотранспорта, созданы условия для пересечения линии разграничения по дорожному коридора "Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск". Для бесперебойной работы пропускной системы со стороны территории подконтрольной правительству Украины созданы и готовы к использованию 12 полос для движения (6 на въезд и 6 на выезд), 8 пешеходных коридоров (4 на вход и 4 на выход) и одна отдельная полоса для грузовиков международных гуманитарных миссий. Территорию КПВВ "Золотое" и прилегающие участки расчищены от растительности, а также проведены все мероприятия по разминированию", подчеркивается в сообщении.

Подчеркивается, что срыв открытия КПВВ "Золотое" руководством боевиков является прямым свидетельством его безответственного отношения к населению региона, пренебрежения к переговорному процессу, нежелание выполнять минские договоренности.

"Осознавая важность открытия транспортного коридора в Луганской области, украинская сторона СЦКК неоднократно обращалась к представителям СММ ОБСЕ, российской стороны Общего центра с просьбой повлиять на ситуацию по решению руководством ОРЛО вопроса скорейшего оборудования и открытия с противоположной стороны КПВВ "Золотое" соответствующего пункта пропуска въезда–выезда", подытожили в украинской стороне СЦКК.