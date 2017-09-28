Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины и помощнику народного депутата, причастным к "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования собраны доказательства причастности бывшего народного депутата Украины и помощника народного депутата – члена Партия регионов к деятельности в составе преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций по учету и выдаче наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам и другим государственным чиновникам.

По данным фактам указанным лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255; ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 05.04. 2001); ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04. 2011); ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04. 2011).

Отмечается, что во время проведения обысков по месту регистрации и проживания фигурантов дела и других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений, выявлены и изъяты ценности, компьютерная техника, документы, содержащие сведения, "которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства".

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей указанных преступлений продолжается.