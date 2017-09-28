События

22:38 28.09.2017

В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций – Тэффт

Бывший посол США в РФ Джон Теффт заявил о возможности снятия санкций в отношении РФ в случае урегулирования ситуации на Донбассе.

"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая): если мы сможем добиться прогресса на Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсант".

"Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций) не было", - отметил он.

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Интерфакс-Украина
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