В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций – Тэффт

Бывший посол США в РФ Джон Теффт заявил о возможности снятия санкций в отношении РФ в случае урегулирования ситуации на Донбассе.

"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая): если мы сможем добиться прогресса на Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсант".

"Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций) не было", - отметил он.