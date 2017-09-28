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22:06 28.09.2017

Боевики вновь обстреляли жилые дома Марьинки из 82-мм минометов – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщила об обстреле в четверг боевиками жилых домов Марьинки (Донецкая обл.).

"Несмотря на объявленное "школьное" перемирие, продолжаются обстрелы со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения из оружия запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в четверг вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В информации уточнили, что 28 сентября с 6:15 до 6:25 во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе Марьинки (Донецкая обл.), под огонь, который вели НВФ ОРДО, также попали жилые дома указанного населенного пункта.

"Дома местных жителей были обстреляны НВФ ОРДО из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометами калибра 82-мм. Боеприпасы попали в район жилых домов по улице Прокофьева. Вследствие указанных обстрелов повреждены окна и стены жилых домов. Информация о пострадавших и разрушений других пока уточняется", подчеркивается в сообщении.

В совместном центре по контролю и координации осудили обстрелы боевиками жилых кварталов.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО о нарушении ими условий "школьного" перемирия, ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Для руководства ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей, к сожалению, давно стали нормой", подытожили в украинской стороне СЦКК.

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