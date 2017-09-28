Детонация боеприпасов на арсенале под Калиновкой почти прекратилась, но единичные взрывы могут происходить еще 3-4 дня

По состоянию на вечер четверга взрывы боеприпасов на военном арсенале вблизи Калиновки (Винницкая обл.) практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов еще происходят на технической территории, сообщил начальник Вооружения ВС Украины генерал-майор Николай Шевцов.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба Минобороны Украины, Н.Шевцов пояснил, что детонацию боеприпасов вызывает перепад температур, поскольку на территорию, где был пожар, авиацией сбрасывается вода. "Именно это вызывает детонацию боеприпасов, которые там остались. Но эти взрывы для местного населения, окружающих сел угрозы не несут", - отметил начальник Вооружения ВСУ.

Он сообщил, что одиночные взрывы могут продолжаться еще в течение 3-4 дней.

По словам Н.Шевцова, сейчас на территории работают гусеничные пожарные машины, машины разграждения, привлечены 7 пожарных танков. Они дежурят непосредственно в зоне ликвидации ЧП. Машины разграждения делают проходы в завалах, чтобы танки могли дойти до каждого участка и залить водой, чтобы не допустить возгораний.

Начальник Вооружения ВСУ проинформировал, что большинство имущества и боеприпасов, которые хранились на арсенале, уцелели.

"Боеприпасы в закрытых, подземных, арочных и железобетонных хранилищах остались невредимыми. Также хочу отметить, что на складах Вооруженных сил Украины химические боеприпасы отсутствуют", - сказал Н.Шевцов.