Обезьяны напали на сотрудника зоопарка в Харьковской области, у пострадавшего ампутировано ухо и несколько пальцев

В Дергачевском районе Харьковской области на 51-летнего работника зоопарка напали обезьяны, в результате чего у него ампутировано правое ухо и несколько пальцев.

"Работники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей. По словам свидетелей, мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на него ", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в четверг.

По информации правоохранителей, в результате нападения у пострадавшего травматическим путем ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук.

Работника зоопарка доставили в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи г.Харькова с рваными ранами на теле. В настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.