Ситуация в Калиновке и близлежащих селах нормализуется и с возвращением населения началось восстановление энeргo-, газоснабжения и связи

Обстановка в населенных пунктах, которые попали в 5-километровую зону вокруг военных складов возле г.Калиновка Винницкой области, нормализуется и эвакуированные ранее из-за детонации боеприпасов местные жители могут возвращаться в свои дома, сообщает в четверг вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", - говорится оперативной информации о взрывах на военных складах по состоянию на 18:30 четверга, обнародованной на сайте ГСЧС.

В Службе информируют, что с прибытием населения началось восстановление энeргo-, газоснабжения и связи.

"В результате проведенных работ, по состоянию на 14:30 28 сентября все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей в нормальной схемы", - говорится в сообщении.

В 14:00 также было начато восстановление газоснабжения, для чего задействованы 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования, а также 25 единиц техники.