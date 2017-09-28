Боевики в зоне АТО в четверг 4 раза нарушили перемирие

Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения АТО с начала суток по состоянию на 18:00 четверга 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе.

"С начала суток в районе проведения АТО количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований была не значительной. В то же время, враг и в дальнейшем не прекращал применять минометы и подвергать опасности гражданское население", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По информации штаба, в четверг утром боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и стреляли из крупнокалиберного пулемета по позициям сил АТО неподалеку Марьинки.

Также НВФ обстреляли из 82-милиметового миномета дома мирных жителей Марьинки. Информация о последствиях разрушений и пострадавших уточняется.

На донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песков.

На луганском направлении боевики, используя автоматические гранатометы и стрелковое оружие, почти 40 минут обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины у Крымского.

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - сказано в сводке.