События

17:12 28.09.2017

Гражданский погиб во время военных учений в Запорожской области

В Запорожской области во время проведения учений в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский, сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в четверг на странице оперативного командования "Восток" в соцсети Фейсбук, по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело, начато служебное расследование.

"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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