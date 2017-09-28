Гражданский погиб во время военных учений в Запорожской области

В Запорожской области во время проведения учений в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский, сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины.

Как сообщается в четверг на странице оперативного командования "Восток" в соцсети Фейсбук, по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело, начато служебное расследование.

"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", - сказано в сообщении.