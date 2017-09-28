События

16:47 28.09.2017

Местные жители населенных пунктов вблизи г.Калиновка могут возвращаться домой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что местные жители населенных пунктов вблизи г.Калиновка (Винницкая обл.), где произошли взрывы боеприпасов на военном складе, уже могут возвращаться домой.

"Сверхважная новость из Калиновки. В 15.00 завершена зачистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!" - написал премьер на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов эвакуированы. Сильно пострадали по крайней мере 7 зданий в жилом секторе.

В Винницкой областной государственной администрации в четверг сообщили, что после 15.00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие села. При этом в ОГА напомнили, что с утра четверга ситуация в районе Калиновки нормализована, происходят одиночные взрывы, не представляющие угрозы для местного населения.

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После 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие села

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Интерфакс-Украина
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