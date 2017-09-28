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14:44 28.09.2017

Турчинов заявляет об актуальности корпоратизации госсектора ОПК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявляет об актуальности корпоратизации госсектора ОПК Украины.

В ходе открытия первого Всеукраинского форума частых предприятий оборонной промышленности Украины секретарь СНБО отнес вопрос корпоратизации госпредприятий оборонки к актуальным вопросам оборонного комплекса.

Он отметил, что решение этого вопроса должно быть обеспечено на законодательном уровне.

"Я надеюсь, что это будет не только зарубежный, но и частный украинский капитал", - сказал А.Турчинов.

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Интерфакс-Украина
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