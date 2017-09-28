В одном из корпусов университета пищевых технологий в Киеве после пожара обнаружен обгоревший труп неизвестного

Спасатели обнаружили на следующий день после пожара в одном из корпусов Национального университета пищевых технологий в Киеве труп неизвестного человека.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, в четверг для проверки места пожара, произошедшего накануне, прибыли спасатели и обнаружили в сгоревшей лифтовой кабине останки тела.

"С учетом того факта, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28 сентября было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое во время осмотра при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружило обугленные останки человеческого тела неизвестного пола", - говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС в Киеве напомнили, что пожар произошел вечером 27 сентября в помещении в корпусе университета по ул. Владимирской, 72. Возгорание на площади 30 кв.м было оперативно локализовано и ликвидировано. Спасен мужчина 1948 года рождения, профессор.