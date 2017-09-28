После 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие села

С 15:00 четверга, 28 сентября, после завершения обследования пиротехническими подразделениями ГСЧС населенных пунктов, которые попали в 5-километровую зону вокруг военных складов возле г.Калиновка Винницкой области, будет организовано возвращение ранее эвакуированных людей в свои дома, сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

"С прибытием населения начнется восстановление энерго- и газоснабжения. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года", - говорится в сообщении.

Также в обладминистрации сообщают, что местные органы власти намерены провести подворный обход для оценки убытков в результате чрезвычайной ситуации.

Подразделения ГСЧС организовали работу психологов с местными жителями, которые пострадали вследствие чрезвычайной ситуации, и организовали информационно-разъяснительную работу с населением по действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

В обладминистрации напомнили, что с утра четверга ситуация в районе Калиновки нормализована, "происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения".

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов эвакуированы. Сильно пострадали по крайней мере 7 зданий в жилом секторе.