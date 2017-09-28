События

13:35 28.09.2017

Суд выпустил из-под стражи на поруки нардепам воспитателя детского лагеря "Виктория" в Одессе

Коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку воспитателя детского лагеря "Виктория" Надежду Янчик, которая числилась ответственной за пожарную безопасность.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял в четверг после того, как представитель стороны обвинения смягчил требования по мере пресечения, предложив назначить Н.Янчик домашний арест.

Сама подозреваемая утверждает, что уволилась за две недели до пожара, в результате которого погибли трое девочек. По ее словам, руководство лагеря якобы отказалось принимать заявление об увольнении и отдать трудовую книжку.

Н.Янчик занимала должность старшего воспитателя и отвечала за пожарную безопасность в лагере "Виктория" в Одессе, где в ночь на 16 сентября произошел крупный пожар, который привел к гибели трех девочек. Женщина является подозреваемой в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 (нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшие за собой тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого дела она была арестована на 60 суток.

При этом начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что Н.Янчик не является главной подозреваемое и ее вина, скорее, формальная.

Вместе с тем журналисты установили, что по результатам проверки состояния пожарной безопасности в лагере июле 2017 года спасатели обязали должностных лиц "Виктории" провести ряд противопожарных мероприятий, в т.ч. обеспечить работу пожарной сигнализации, провести огнезащитную обработку деревянных конструкций корпусов и т.д. В виду выявленных нарушений Н.Янчик даже была привлечена к административной ответственности. Однако она лишь заплатила штраф и не предприняла никаких мер

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