События

12:10 28.09.2017

На аукционе Christie's продали личные рабочие сценарии Одри Хепберн

Вещи из частной коллекции британской актрисы Одри Хепберн на аукционе Christie's в Лондоне ушли за $6,21 млн (4,6 млн фунтов стерлингов), сообщают представители аукциона.

Аукцион длился 10 часов, всего в продаже было 246 лотов, среди которых пальто, платья, аксессуары, письма, фотографии и картины. Также в коллекции был личный сценарий Хепберн к фильму "Завтрак у Тиффани", его продали за 632,75 тыс. фунтов стерлингов, что стало рекордом для киносценария. Первоначально стоимость сценария оценивалась в 60-90 тыс. фунтов.

Ее рабочий сценарий фильма "Моя прекрасная леди" ушел с молотка за 206,25 тыс. фунтов. Семья актрисы заявила, что некоторые вещи Хепберн они выставлять на продажу не будут, например статуэтку "Оскар", которую она получила за роль в "Римских каникулах".

Аукцион проводится в два этапа, часть вещей будет выставлена на продажу до 4 октября.

"Она одна из величайших икон в истории кинематографа, и невероятные результаты по первой части ее коллекции, это доказательство ее вечной популярности", - прокомментировал ход торгов глава по продажам и директор частных коллекций аукционного дома Адриан Хюм-Сайер.

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