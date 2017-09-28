События

11:52 28.09.2017

В районе Калиновки восстановлено движение на автомобильных и железной дорогах

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта восстановлено на направлениях, где ранее приостанавливалось в связи с пожаром на военных складах возле г.Калиновка Винницкой области, также уменьшен радиус закрытого воздушного пространства вокруг места чрезвычайного происшествия.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, по состоянию на 11:00 четверга возобновлено движение автотранспорта на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" и железнодорожного транспорта на перегонке Сосенка-Калиновка Юго-западной железной дороги.

При этом остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 км от г.Калиновка.

Как сообщалось, по состоянию на 8:00 четверга движение по указанным автомобильной и железной дороге оставалось закрытым, воздушное пространство было закрытым в радиусе 50 км вокруг Калиновки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Радиус запрета полетов в зоне возгорания складов с боеприпасами вновь расширен

Интенсивность боевых действий в зоне АТО за неделю возросла на 25%

Матиос опроверг информацию о диверсионных группах в Винницкой области

Из выделенных 16 млн грн на военную базу в Калиновке, было освоено всего 2 млн грн

На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор 19 фигурантам дела о событиях 2 мая

На аукционе Christie's продали личные рабочие сценарии Одри Хепберн

СММ ОБСЕ за неделю зафиксировала почти 70 случаев наличия тяжелого вооружения на линии столкновения

Ситуация на военных складах в Калиновке стабилизировалась

Правоохранители обнаружили двух пьяных офицеров, охранявших военные склады - Матиос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Компьютерные аксессуары
РЕКЛАМА