В районе Калиновки восстановлено движение на автомобильных и железной дорогах

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта восстановлено на направлениях, где ранее приостанавливалось в связи с пожаром на военных складах возле г.Калиновка Винницкой области, также уменьшен радиус закрытого воздушного пространства вокруг места чрезвычайного происшествия.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, по состоянию на 11:00 четверга возобновлено движение автотранспорта на автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" и железнодорожного транспорта на перегонке Сосенка-Калиновка Юго-западной железной дороги.

При этом остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 км от г.Калиновка.

Как сообщалось, по состоянию на 8:00 четверга движение по указанным автомобильной и железной дороге оставалось закрытым, воздушное пространство было закрытым в радиусе 50 км вокруг Калиновки.