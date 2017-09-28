СММ ОБСЕ за неделю зафиксировала почти 70 случаев наличия тяжелого вооружения на линии столкновения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения на линии столкновения, лишь за минувшую неделю зафиксировано 69 таких случаев.

"За неделю мы зафиксировали 69 случаев размещения вооружения на линии разграничения в нарушение договоренностей. 14 случаев - на подконтрольных Киеву территориях и 55 - на неподконтрольной", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, эти нарушения наблюдатели фиксируют не только на линии столкновения – таких случаев за неделю было 283.

"22 сентября при помощи БПЛА возле подконтрольного так называемой "ЛНР" Мирного мы зафиксировали 30 танков, 7 самоходных гаубиц, 6 буксированных гаубиц, 9 минометов, 6 противотанковых пушек, 56 БМП, 6 грузовиков с зенитной установкой, 14 бронетранспортеров, 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 3 машины для разминирования. Большинство из этого вооружения было заряжено, что свидетельствует о боевой готовности… Это все вооружение и техники находится всего в 5 км от линии отведения и в 30 км от линии столкновения", - рассказал он.