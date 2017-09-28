События

11:32 28.09.2017

Интенсивность боевых действий в зоне АТО за неделю возросла на 25%

За неделю в зоне проведения АТО интенсивность боевых действий увеличилась на 25%, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ зафиксировала 25% увеличение количества нарушений. Всего – 2 тыс. 469 случаев по всей линии разграничения. Это означает, что режим прекращения огня не соблюдается. Стороны применяли минометы, артиллерию, автоматы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Хуг подчеркнул, что большинство случаев нарушений были зафиксированы в жилых районах или возле них.

В этой связи он напомнил, что с начала года, до данным наблюдателей спецмиссии, жертвами боевых действий стали 388 мирных жителей – 68 из них погибли, 320 получили ранения. 19% из них – дети.

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Интерфакс-Украина
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