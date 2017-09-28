Ситуация на военных складах в Калиновке стабилизировалась

По состоянию на 10.00 четверга, 28 сентября, ситуация на арсенале вооружения Вооруженных сил Украины в г.Калиновка Винницкой области стабилизирована, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Военные саперы провели обследование административно-хозяйственной территории и жилого городка военной части. Обнаружено и изъято 12 взрывоопасных предметов. С 19 часов вчерашнего дня жители военного городка начали возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.

В Генштабе информируют, что на территории складов ведутся работы по разминированию и ликвидации последствий события. Совместными группами от ВСУ и ГСЧС ведется очистка от взрывоопасных предметов территории вокруг арсенала.