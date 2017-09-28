События

11:12 28.09.2017

Суд отклонил ходатайство госадвоката Януковича о переносе заседания

Оболонский районный суд г.Киева продолжил исследовать доказательства стороны обвинения в уголовном производстве по государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг суд сначала отклонил ходатайство государственного адвоката экс-президента Максима Герасько о переносе заседания в связи с тем, что ему было предоставлено недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, возможности встречи с В.Януковичем и согласования правовой позиции.

После этого суд продолжил изучать доказательства, которые предоставлены стороной обвинения, в частности просматривать диски с записями интервью В.Януковича в 2014 году.

Как сообщалось, днем ранее, в среду, суд должен был продолжать исследовать доказательства стороной обвинения, но заседание продолжилось оглашением М.Герасько его ходатайств.

В частности, защитник В.Януковича попросил суд, что бы в процессе участвовали не два прокурора, а один - для обеспечения принципа состязательности сторон. Суд ему в этом отказал.

Также М.Герасько заявлял ходатайство о предоставлении ему времени для конфиденциальной встречи с подзащитным В.Януковичем. На это суд указал, что М.Герасько был назначен государственным защитником экс-президента несколько недель назад и у него было достаточно времени для решения подобного вопроса.

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