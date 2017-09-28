Спасатели ликвидировали 7 пожаров, возникших после попадания боеприпасов в районе Калиновки

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по состоянию на 8:00 четверга ликвидировали возгорание семи сооружений, которые возникли в результате попадания боеприпасов вследствие пожара на военных складах в г.Калиновка Винницкой области в четверг.

"Авиацией ГСЧС осуществлено 16 сбросов (128 тонн воды) на ячейки пожара, где снизилась опасность", - говорится в сообщении.

Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации зарегистрировано не было. По оперативной информации травмированы 2 лица, которые госпитализированы в медицинские учреждения. Эвакуированы более 30 тыс человек из Калиновки и сел в радиусе 10 км, эвакуация продолжается.

Пиротехники ГСЧС проводят подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии найденных взрывоопасных предметов. Выполнено 38 заявок из 73.

Остается закрытым движение автотранспорта на дороге Житомир - Могилев-Подольский, железнодорожного транспорта на перегонке Сосенка – Калиновка, воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки. Отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка, Лавровка (все в 10км зоне, эвакуированы).

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-км зоне были оповещены, проводилась их эвакуация.