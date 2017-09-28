События

07:18 28.09.2017

Боевики за сутки 15 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток интенсивность обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было… В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет",- говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики в вечернее время обстреливали Авдеевку из стрелкового вооружения, Пески – из гранатометов, Невельское – из крупнокалиберных пулеметов.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Широкино и Талаковки.

На Луганском направлении боевики обстреливали Лобачево и Станицу Луганскую из гранатометов, а Крымское – из стрелкового оружия.

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