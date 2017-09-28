США отправят до 3 тыс. военных для оказания помощи Пуэрто-Рико после удара урагана "Мария"

Власти США планируют направить от 2 до 3 тыс. военнослужащих в Пуэрто-Рико для преодоления последствий мощного урагана "Мария", передает в среду телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на двух американских военных.

В Северном командовании вооруженных сил США отметили, что в настоящее время на территории Пуэрто-Рико и на Виргинских островах находятся в общей сложности 2,5 тыс. солдат.

За последний месяц Карибские острова, в том числе Пуэрто-Рико и Виргинские острова, пострадали от разрушительных ураганов.

В частности, в первой половине сентября ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико и привел к сильным наводнением и нарушениям в системе энергоснабжения.