События

04:00 28.09.2017

Представители ООН собираются посетить штат Ракхайн в Мьянме

Представители ряда агентств Организации Объединенных Наций (ООН) посетят штат Ракхайн в Мьянме впервые после последнего обострения конфликта между мусульманами-рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, заявил в среду представитель генсека ООН Стеффан Дюжаррик.

"Будет поездка в Ракхайн, возможно, завтра, организованная правительством. Мы надеемся, что это первый шаг к более свободному и широкому доступу на эту территорию", - заявил он на пресс-конференции.

Ранее в среду сообщалось, что общее число представителей мусульманской народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, составляет от 700 тыс. до 800 тыс. человек.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального правления. Власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому зачастую отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

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Интерфакс-Украина
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