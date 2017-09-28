События

02:01 28.09.2017

Глава райсуда Киевской области задержан при получении взятки – НАБУ

Глава Барышевского районного суда Киевской области задержан детективами Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Служителя Фемиды задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс. Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Рассматривается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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Интерфакс-Украина
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