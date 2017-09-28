События

01:01 28.09.2017

Мадрид принимает все меры, чтобы не допустить референдума о независимости Каталонии

Референдум об отделении автономного региона Каталония от Испании не состоится, считает официальный источник, близкий правительственным кругам Испании.

"Референдума не будет, и мы сможем дать ответ в случае атаки на демократию", - сказал источник, подчеркнув, что демократия Испании уже не впервые подвергается нападкам.

"Будут предприняты все действия, чтобы не допустить голосования. То, каким образом - это полицейский вопрос. Все делается для того, чтобы преступления не произошло", - отметил он.

Источник напомнил, что проведение подобного плебисцита идёт вразрез с конституцией Испании.

"Проведение референдума не было одобрено и будет считаться вне закона", - добавил источник.

Он подчеркнул, что "те люди, которые выступают с противозаконными действиями и ведут подготовку к референдуму, должны ответить перед законом".

Комментируя по просьбе "Интерфакса" сообщения СМИ о том, что якобы Мадрид получал одобрение Брюсселя на жесткие меры по сохранению территориальной целостности Испании, источник сказал: "Никаких консультаций по поводу того, как мы можем или не можем поступать, с Брюсселем не было".

"Я надеюсь, что 2 октября вновь можно будет заняться политикой ", - заключил он.

Власти Каталонии планируют 1 октября провести референдум по вопросу о независимости от Испании. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

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