Закон "Об образовании", предусматривающий 12-летнюю школу и повышение роли украинского языка в образовании, вступил в силу

В Украине в четверг вступил в силу закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка в образовании.

Данный закон официально опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" №178-179 от 27 сентября. Согласно переходным положениям к закону, принятому Радой 5 сентября, он вступает в силу на следующий день после публикации, кроме некоторых положений.

Закон предусматривает повышение минимальной заработной платы учителей до 3 минимальных заработных плат, которое вступает в силу с 2018 года, а реализовываться оно должно поэтапно до 2023 года, однако Кабинету министров поручено предусмотреть ежегодное повышение должностного оклада педагога самой низкой квалификации до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных пропорционально росту доходов государственного бюджета.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

Закон устанавливает необходимость обеспечить финансирование образования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает, что в позиции Венгрии касательно языка преподавания в законе "Об образовании" больше политики, чем вопросов образования и защиты прав национальных меньшинств.

Л.Гриневич ожидает, что выводы Европейской комиссии за демократию через право ("Венецианская комиссия") относительно статьи закона "Об образовании", касающейся языка, будут получены уже до конца осени.