Нельзя допустить повторения ситуаций со взрывами на арсеналах – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко просит членов военного кабинета тщательно подготовиться к заседанию СНБО, на котором будут приняты меры по недопущению повторения ситуации со взрывами на арсенале в Калиновке Винницкой области.

"Эта тенденция представляет угрозу для национальной безопасности и я просил бы тщательно подготовиться к заседанию СНБО для того, чтобы нами были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения", - сказал П.Порошенко на заседании военного кабинета в среду вечером в Киеве.

П.Порошенко подчеркнул, что необходимо научиться защищать стратегические объекты и усилить их охрану.

Он сообщил, что утром в среду отдал приказ министру обороны Украины Степану Полтораку об усилении обороны стратегических объектов.