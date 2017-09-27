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23:29 27.09.2017

Виновные в трагедии в Калиновке должны быть наказаны – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета призвал глав силовых и правоохранительных ведомств найти и наказать виновных в трагедии в Калиновке Винницкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен - ИФ) по другим версиям", - заявил П.Поршенко обращаясь к руководителям Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Кроме того, глава государства проинформировал участников военного кабинета об отданном ранее в среду приказе усилить охрану стратегических объектов бойцами Вооруженных сил Украины.

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Интерфакс-Украина
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