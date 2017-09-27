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20:56 27.09.2017

Часть разорвавшихся на арсенале близь Калиновки боеприпасов подлежала утилизации

Часть боеприпасов, разорвавшихся в результате пожара на военных складах в с.Калиновка (Винницкая обл.), была списана и подлежала утилизации, заявляет внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Часть из них - это списанные и подлежащие утилизации, там очень экзотические названия и много компонентов. Часть - это боеприпасы и калибры, которые используются", - сказал он в эфире "5 канала" в среду.

Ю.Бирюков отметил, что арсенал в Калиновке был заполнен наполовину от паспортной способности из-за того, что "после события в Балаклее начали судорожно рассредоточивать по разным хранилищам разные компоненты". "Поэтому говорить о каком-то критическом уроне нельзя", - сказал Ю.Бирюков.

По его словам, в ходе инцидента взорвалась часть ракет "Куб" (зенитный ракетный комплекс), часть ракет "Луна".

"На сегодня боеприпасы в стране не утилизируются. Анализ показал, что в той же Бакалее недостачи на складах не было, на сегодня боеприпасы намного легче похитить в зоне АТО, чем на военных складах", - добавил он.

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Интерфакс-Украина
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