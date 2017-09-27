На арсенале в Калиновке с 19:00 не зафиксировано детонации боеприпасов

На арсенале Вооруженных сил Украины в с.Калиновка Винницкой области в 19:00 по состоянию на 20:00 среды не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, сообщает Министерство обороны Украины.

"По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19:00 на военном арсенале Вооруженных сил Украины не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками", - сообщается на сайте Минобороны в среду вечером.

По информации оборонного ведомства, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования.

"Более 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины привлечены к ликвидации последствий этого события", - сказано в сообщении.