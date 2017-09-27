События

20:41 27.09.2017

В Винницкой области установлено 49 блокпостов, 9 зданий повреждены в результате попадания снарядов

В Винницкой области правоохранители несут службу на 49 блокпостах, перекрывающих въезды в опасную для людей зону в районе военного склада Вооруженных сил Украины, где происходит детонация боеприпасов; повреждено 9 зданий.

Как сообщает департамента коммуникации Нацполиции в среду, полиция совместно с Национальной гвардией Украины обеспечивает круглосуточное патрулирование в с.Калиновка и близлежащих населенных, где эвакуировали население в связи с детонацией боеприпасов на арсенале.

"На территории населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев. Они осуществляют обзор домов местных жителей, которых ранее эвакуировали из опасной зоны", – сказано в сообщении.

На территории Винницкой области установлено 49 блокпостов, которые обеспечивают перекрытие въездов в зону опасности.

"По состоянию на 18:00 в полицию поступила информация о повреждении 9 зданий в результате попадания снарядов. Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано", - сообщают в полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

Боевики в зоне АТО в среду нарушили перемирие 7 раз

Следствие отрабатывает 4 основные версии ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой

ГПУ объявила должностным лицам ФГИУ, ХСЗ и ЧСЗ о подозрении в подделке документов

Директор НАБУ: если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

ПОСЛЕДНЕЕ

Часть разорвавшихся на арсенале близь Калиновки боеприпасов подлежала утилизации

На арсенале в Калиновке с 19:00 не зафиксировано детонации боеприпасов

В Виннице нет превышения уровня вредных веществ

Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов

Эвакуация жителей населенных пунктов вблизи складов с боеприпасами в Калиновке продолжается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4606.html
РЕКЛАМА