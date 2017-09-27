В Винницкой области установлено 49 блокпостов, 9 зданий повреждены в результате попадания снарядов

В Винницкой области правоохранители несут службу на 49 блокпостах, перекрывающих въезды в опасную для людей зону в районе военного склада Вооруженных сил Украины, где происходит детонация боеприпасов; повреждено 9 зданий.

Как сообщает департамента коммуникации Нацполиции в среду, полиция совместно с Национальной гвардией Украины обеспечивает круглосуточное патрулирование в с.Калиновка и близлежащих населенных, где эвакуировали население в связи с детонацией боеприпасов на арсенале.

"На территории населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 нацгвардейцев. Они осуществляют обзор домов местных жителей, которых ранее эвакуировали из опасной зоны", – сказано в сообщении.

На территории Винницкой области установлено 49 блокпостов, которые обеспечивают перекрытие въездов в зону опасности.

"По состоянию на 18:00 в полицию поступила информация о повреждении 9 зданий в результате попадания снарядов. Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано", - сообщают в полиции.