События

20:15 27.09.2017

В Виннице нет превышения уровня вредных веществ

Уровень вредных веществ в воздухе на территории Винницы не превышает нормальных показателей, сообщает Винницкий городской совет со ссылкой на лабораторные данные.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на складах возле Калиновки и учитывая возможное влияние продуктов горения на состояние атмосферного воздуха, специалисты государственного учреждения "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" … осуществили лабораторное исследование содержания вредных веществ в воздухе на территории города Винница", - говорится в сообщении горсовета на странице в Фейсбуке.

Согласно лабораторным исследованиям, превышения уровня вредных веществ в Виннице нет.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-км зоне были оповещены, проводилась их эвакуация, эти меры продолжаются.

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Интерфакс-Украина
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