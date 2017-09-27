События

19:37 27.09.2017

Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов

Войска оперативного командования "Юг" усилили режим охраны важных объектов и провели дополнительные практические тренировки с личным составом, сообщает сайт Минобороны Украины.

"Необходимо постоянно совершенствовать боевые навыки, понимать ситуацию и предвидеть возможные последствия. Сегодня военнослужащие хорошо усвоили некоторые аспекты маскировки при ведении боевых действий в местных условиях, оказание первой медицинской помощи при прогнозируемых и возможных ранениях, отработали практический алгоритм действий при возникновении пожара на складах и автомобильной технике", - прокомментировал заместитель начальника командного центра оперативного командования "Юг" полковник Валерий Водолазский.

В сообщении указано, что рабочие группы из офицеров штаба командования отправились в места расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения подобных и дополнительных практических занятий.

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Интерфакс-Украина
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