Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов

Войска оперативного командования "Юг" усилили режим охраны важных объектов и провели дополнительные практические тренировки с личным составом, сообщает сайт Минобороны Украины.

"Необходимо постоянно совершенствовать боевые навыки, понимать ситуацию и предвидеть возможные последствия. Сегодня военнослужащие хорошо усвоили некоторые аспекты маскировки при ведении боевых действий в местных условиях, оказание первой медицинской помощи при прогнозируемых и возможных ранениях, отработали практический алгоритм действий при возникновении пожара на складах и автомобильной технике", - прокомментировал заместитель начальника командного центра оперативного командования "Юг" полковник Валерий Водолазский.

В сообщении указано, что рабочие группы из офицеров штаба командования отправились в места расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения подобных и дополнительных практических занятий.