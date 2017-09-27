Боевики в зоне АТО в среду нарушили перемирие 7 раз

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 среды 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в штабе АТО.

"С начала сегодняшних суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки во время обстрелов активно применяли оружие, калибр которой превышает 100 мм", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 27 сентября 2017 года.

Так, по информации штаба, ночью в течение почти 2-х часов боевики дважды били из танка вблизи Авдеевки. На подступах к этому городу НВФ выпустили 10 мин калибра 120 мм и 13 мин калибра 82 мм. Также боевики обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов.

На приморском (мариупольском) направлении боевики били с 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов – вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты Вооруженных сил неподалеку Марьинки.

На луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.