События

17:38 27.09.2017

В Дубае испытали первое в мире беспилотное летающее такси

Власти Дубая успешно испытали первое в мире беспилотное летающее такси, сообщает издание Gulf News.

В рамках испытаний аппарат, спроектированный и построенный германской компанией Volocopter, взлетел с площадки около парка Джумейра-Бич, поднялся в воздух на высоту около 200 метров, полетал в течение 5 минут и совершил мягкую посадку в точке вылета.

Правительство Дубая отмечает, что такое воздушное транспортного средство гораздо меньше вертолета, производит меньше шума и не так вредно для окружающей среды. Его планируется использовать для открытия первой в мире службы летающих такси.

Высота аппарата составляет порядка 2 метров, полет происходит за счет обода диаметром 6,7 метра, на котором закреплено 18 пропеллеров, вращающихся от электромотора. Он способен находиться в воздухе около 30 минут без подзарядки и развивать скорость до 60 км/ч.

Между тем указанный выше аппарат не является единственным в своем роде. Например, особое подразделение в составе Airbus разрабатывает собственное беспилотное такси и рассчитывает протестировать его в Орегоне уже в этом году.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Следствие отрабатывает 4 основные версии ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой

ГПУ объявила должностным лицам ФГИУ, ХСЗ и ЧСЗ о подозрении в подделке документов

Директор НАБУ: если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Взрывы на складах в Калиновке стали следствием действий группы диверсантов

Одиночные взрывы на арсенале ВСУ продолжаются, но не угрожают населению

ПОСЛЕДНЕЕ

Эвакуация жителей населенных пунктов вблизи складов с боеприпасами в Калиновке продолжается

Одесситы простились с девочками, погибшими во время пожара в лагере "Виктория"

В Павловке, пострадавшей от взрывов на складах ВСУ, почти у половины домов повреждены крыши и окна

Лавринович утверждает, что в Украине действует Конституция в редакции 1996 года

Два пожарных самолета ГСЧС привлекаются к тушению пожара на арсенале ВСУ под Калиновкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Обои
РЕКЛАМА