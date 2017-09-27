В Павловке, пострадавшей от взрывов на складах ВСУ, почти у половины домов повреждены крыши и окна

Представители группы управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины осуществляют мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах, приближенных к военному складу неподалеку от г.Калиновка (Винницкая обл.), где произошел пожар и детонируют боеприпасы.

"В составе подразделений Вооруженных сил Украины, которые привлечены к ликвидации последствий пожара на арсенале в Калиновке работает группа управления гражданско-военного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду.

Отмечается, что в среду офицеры группы гражданско-военного сотрудничества осуществили мониторинг гуманитарной ситуации в населенных пунктах, приближенных к месту трагедии, а именно: в Павловке, Сальнике и Калиновке.

По словам старшего офицера отдела управления гражданско-военного сотрудничества Алексея Мазепы, по проведенной оценке ситуации в населенном пункте Павловка выявлено, что сгорел один частный дом, повреждено здание местной школы, почти половина домов имеют повреждения окон и крыш.