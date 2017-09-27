Арсенал ВСУ под Калиновкой был загружен на 57% – Бирюков

Арсенал Вооруженных сил Украины неподалеку от г.Калиновка (Винницкая обл.), где произошел пожар и детонируют боеприпасы, был загружен на 57% от максимально возможного заполнения, сообщает внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал инфо про перегрузку склада - риторический вопрос", - написал Ю.Бирюков в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

По его словам, задействованные в ликвидации отдельных очагов горения пожарные самолеты Госслужбы Украины по ЧС уже осуществили удачные заходы: "Работают самолеты ГСЧС, сбрасывают воду. Первые заходы удачный, отсекают от очага те открытые площадки, которые целы".

При этом Ю.Бирюков вновь подчеркнул, что подземные хранилища и укрытия, в которых хранились боеприпасы, не были повреждены в результате ЧС. "Часть открытых площадок целы", - добавил он.

Вместе с тем, в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС сообщили, что по состоянию на 15:30 среды авиация ГСЧС осуществила 4 сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность.

Ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожарный самолет Ан-32П ГСЧС Украины привлечен к тушению тех очагов пожара, где снижена опасность. Дополнительно из Нежина вылетел еще один пожарный самолет для отработки вопросов по тушению пожаров с воздуха.

В Винницкой облгосадминистрации проинформировали, что руководитель принял решение привлечь пожарную авиацию "с целью недопущения распространения пожара на лесные массивы". "Привлечены два пожарных самолета ГСЧС АН-32П. По состоянию на 14:00 осуществлен сброс воды первым самолетом, который после проведения тушения вернулся на дозаправку водой. Второй пожарный самолет вылетел в 14:18 из г.Нежин, ожидаемое время сброса воды 15:00", - говорится в сообщении.

Также, информируют в пресс-службе Винницкой ОГА, для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 7 противопожарных танков, 2 инженерные машины разграждения и средства воздушной разведки.