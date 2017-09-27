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15:24 27.09.2017

"Львовский бронетанковый завод" передает пожарный танк ГПМ-72 для ликвидации пожара на артскладах под Калиновкой

Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод" (входит в состав ГК "Укроборонпром") в срочном порядке передает спасателям специальный пожарный танк ГПМ-72 для ликвидации пожара на складе боеприпасов под Каливновкой (Винницкая обл.).

"Сейчас ГПМ-72 уже отправлен со "Львовского бронетанкового завода" в Винницу, где сможет помочь украинским спасателям в обуздании пожара", - сообщает в среду днем пресс-служба "Укроборонпрома".

В госконцерне проинформировали, что этот пожарный танк является одной из самых передовых разработок завода в сфере специальной техники и уже прошел заводские и ведомственные испытания, во время которых доказал свои высокие характеристики. ГПМ-72 оснащен пожарной цистерной, вместимость которой составляет 20т, современным пожарным насосом и лафетом, с помощью которых можно тушить пожар на расстоянии до 100 метров.

В информации "Укроборонпрома" говорится, что спецмашина имеет повышенную проходимость и защиту экипажа от поражения различными типами боеприпасов и огня: "Для этого спасатели защищены 30-мм броней, в кабине установлена фильтровентиляционная установка, также реализован облив кабины корпуса для снижения ее температуры".

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