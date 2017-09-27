ГПУ объявила должностным лицам ФГИУ, ХСЗ и ЧСЗ о подозрении в подделке документов

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила должностным лицам Фонда госимущества (ФГИУ), а также ПАО "Херсонский судостроительный завод" (ХСЗ) и ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ, Николаев) о подозрении в подделке по предварительному сговору документов заключенного в 2007 договора купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ".

Согласно сообщению управления по связям с общественностью ГПУ в среду, 27 сентября трем должностным лицам ФГИУ, а также руководителям ПАО "ХСЗ" и ГАХК "ЧСЗ", ГПУ объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица Фонда госимущества Украины, ПАО "Херсонский судостроительный завод" и ГАХК "Черноморский судостроительный завод", зная, что условия договора купли - продажи пакета акций ГАХК "ЧСЗ", в который были включены инвестиционные обязательства, в частности, создание новых рабочих мест, технического перевооружения и развития судостроительных мощностей на 49 млн грн, не были выполнены с целью создания юридических оснований для отчуждения акций указанного предприятия третьим лицам, а также во избежание применения к ОАО "ХСЗ" штрафных санкций или расторжения договора в связи с его неисполнением, 27.06.2012, действуя по предварительному сговору, составили официальный документ - акт итоговой проверки, в который внесли заведомо ложные сведения о том, что инвестиционные обязательства выполнены", - уточняется в сообщении.

Как напоминают в ГПУ, на сегодняшний день в производстве управления ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, находится уголовное производство, начатое по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИУ, Министерства промышленной политики Украины, ПАО "ХСЗ" при внесении изменений, исполнения и контроля за выполнением условий заключенного в 2007 году договора купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ", по которому 90,25% акций судозавода приобрело ПАО "ХСЗ".

"В настоящее время досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, входящее наряду с Херсонским судостроительным заводом (ХСЗ) в состав SMG "Смарт-Холдинга" бизнесмена Вадима Новинского ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно В.Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года.

13 июля Генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций ПАО "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и с.Коблево Николаевской области. Как уточнил Генпрокурор, ГПУ проводит расследование по факту служебных злоупотреблений при внесении изменений в 2012 году в заключенный в 2007 году договор купли-продажи акций ГАХК "ЧСЗ" ХСЗ.

"Также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО "Черноморский судостроительный завод" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - добавил генпрокурор.

В "Смарт-Холдинге" расценили заявление Генпрокурора об аресте акций ЧСЗ и начале досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера – народного депутата фракции "Оппозиционный блок" В.Новинского.