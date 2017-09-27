Почти 2,5тыс. человек привлечены к ликвидации последствий ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г.Калиновка Винницкой области по состоянию на 13.00 среды привлечены 2 тыс. 458 человек и 338 единиц техники, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В обнародованной на сайте ГСЧС оперативной информации о ЧП по стоянию на 13.00 говорится, что, от ГСЧС привлечены к ликвидации 481 человек и 129 единиц техники (в том числе 1 самолет АН-32П), от Нацполиции - 360 человек и 113 единиц техники, от Нацгвардии - 227 человек и 17 единиц техники, от ВСУ - 915 человек и 36 единиц техники (в том числе 4 противопожарных танка, 6 БТР, 2 вертолета и самолет АН-30), от СБУ - 400 человек и 30 единиц техники, от ПАО "Укрзализныця" - 39 человек и 3 пожарных поезда, от Минздрава - 30 человек и 10 единиц техники.

Также в пресс-службе информируют, что к месту ЧП направлены 20 пиротехнических расчетов численностью 98 человек и 38 единиц техники, а в прилегающих областях приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек и 30 единиц техники.

Кроме этого в информации говорится: "По состоянию на 13:00 эвакуировано более 30 тыс. человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение граждан".

В ГСЧС также сообщают, что их подразделения ликвидировали пожары в 6 сооружениях, возникших вследствие попадания боеприпасов, и осуществляют мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

"Пиротехниками ГСЧС (8 расчетов, 34 человека и 14 единиц техники) совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнено 13 заявок из 26", - проинформировали в Службе.