Заявления о якобы "прослушке" НАБУ чиновников являются попыткой дискредитировать идею автономного права Бюро на прослушивание – Сытник

Прозвучавшие заявления о якобы незаконном прослушивания чиновников сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о попытке дискредитации идеи предоставления Бюро автономного права на "прослушку", считает директор НАБУ Артем Сытник.

"Мы видим сейчас опять Генпрокуратуре приснилось, что мы прослушивали... банальная попытка, не новая, чтобы дискредитировать идею о предоставлении (НАБУ – ИФ) права на автономное прослушивание", - сказал А.Сытник в среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе.

Он добавил, что не верит в незнание представителей Генеральной прокуратуры Украины того факта, что сотрудники Бюро технически не имеют возможности прослушивать телефонные номера, в связи с чем детективы и требуют прослушивания.

"Это смешно выглядит, но мы понимаем, что это фактически попытка снова вернуться к попыткам дискредитации этого вопроса", - сказал А.Сытник.

Как сообщалось, 21 сентября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог) УК Украины, совершенных должностными лицами НАБУ.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук.

В частности, добавила Л.Сарган, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправделами, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателей райсудов в г.Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц. "В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

22 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ в настоящее время не нашла своего подтверждения. "По поводу незаконной просушки НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу приблизительно полгода... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в этих производствах"- сказал Н.Холодницкий в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут установлены признаки проступков или преступлений, он будет "первым, кто будет требовать наказания".