Кабмин переименовал 4 райадминистрации в Донецкой и Черниговской областях

Кабинет министров Украины переименовал четыре районных государственных администрации в Донецкой и Черниговской областях.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду. "Согласно закону о декоммунизации, правительство утвердило переименование отдельных населенных пунктов и районов, в частности в Донецкой и Черниговской областях", - говорится в сообщении

В частности, в Донецкой области: Артемовская райадминистрация была переименована в Бахмутскую, Красноармейская - в Покровскую, Тельмановская в Бойковскую, а также в Черниговской области Щорсская - в Сновскую.

Как сообщалось, 23 сентября 2015 года городской совет Артемовска Донецкой области принял решение о переименовании этого населенного пункта и возвращение его исторического названия – Бахмут.

12 мая 2016 года Верховная Рада Украины переименовала еще 124 населенных пункта и района в Украине в рамках действия закона о декоммунизации. В частности, в Донецкой области город Красноармейск стал Покровском, соответственно Красноармейский район переименован в Покровский, а пгт Тельманово и Тельмановский район, находящиеся на неподконтрольной правительству территории – в пгт Бойковское и Бойковский район соответственно. В Черниговской области город Щорс переименован в город Сновск, Щорский район стал Сновским.