Обвинения AI и OССRP в нарушении Украиной обязательств в сфере экспортного контроля не имеют оснований для правовых оценок – ГСЭКУ

Обвинения неправительственных Amnesty International (AI) и OССRP в нарушении Украиной международных обязательств в сфере экспортного контроля не имеют оснований для правовых оценок, констатируют в Госслужбе экспортного контроля Украины (ГСЭКУ).

В обнародованном на сайте ведомства официальном заявлении, ГСЭКУ отмечает, что Украина является членом всех международных режимов экспортного контроля и неуклонно придерживается их требований, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Украина регулярно подает отчетность по экспорту вооружений в Реестр обычных вооружений ООН и Секретариаты режимов. Никаких претензий от стран-участников режимов или членов ООН в адрес Украины в невыполнении международных обязательств не предъявлялось, поскольку наше государство не осуществляло поставок вооружений вопреки международным и национальным ограничениям", - подчеркнули в Госслужбе.

Как отмечается в заявлении, ГСЭКУ проведен тщательный анализ обрадованных обвинений, в связи с чем Госслужба разъясняет: "Южный Судан является членом ООН и признан Украиной, Совет Безопасности ООН не вводил полный и всеобъемлющий запрет на поставки оружия в эту страну".

"В то же время установлено, что "Укринмаш" не совершал никаких поставок оружия в Южный Судан: соответствующих разрешительных документов Госэкспортконтроль с этой целью указанной украинской компании не выдавал", - уточняют в ведомстве.

"Что касается деятельности частного предприятия "Техимпекс", то она укладывается в рамки законного бизнеса: произведенная указанной компанией продукция, в т.ч. с использованием импортированных комплектующих, в 2014-2016 годах поставлялась в Эфиопию, ОАЭ, Чад и Уганду, в отношении которых нет ограничений со стороны ООН и Евросоюза", - подчеркнули в ГСЭКУ, уточняя: "согласно международной отчетности, другие страны, в т.ч. европейские, также осуществляют на регулярной основе поставки вооружений в эти страны".

Как отметили в ведомстве, публикации AI и OССRP несут "эмоциональный характер для общества" и не имеют оснований для правовой оценки со стороны международных экспертов: за безосновательными обвинениями усматриваются попытки "используя грязные технологии", ослабить позиции украинских предприятий на мировом рынке вооружений.

При этом в ГСЭКУ констатируют: очередные обвинения Украины в нарушении международных обязательств в сфере экспортного контроля озвучены на фоне "принятия судьбоносного решения о предоставлении Украине оборонительных вооружений, увеличении военной помощи со стороны стратегических партнеров".

Как сообщалось, международная журналистская организация "Проект по разоблачению организованной преступности" (OCCRP) в обнародованном в начале недели расследовании, обвинила Украину в причастности к "сети" по незаконному реэкспорту вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток. Среди участников сети называются украинские компании "Укринмаш", "Техимпекс", а также британская S-Profit и польская Army Trade.

Кроме того, в начале недели международная правозащитная Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждается, что украинская госфирма "Укринмаш" причастна к незаконным поставкам стрелкового и артвооружения в Южный Судан через фирмы-посредники в ОАЭ. В госфирме "Укринмаш" эти обвинения опровергли.

Это уже не первое подобное обвинение Amnesty International в адрес Украины: в 2012 году правозащитная организация утверждала, что Украина в 2007-2009 годах незаконно поставляла Южному Судану через Кению танки.