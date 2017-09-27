Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог в Украине

На заседании военного кабинета, созванного президентом Украины Петром Порошенко в связи с пожаром на военных складах в г.Калиновка Винницкой области, будет проработан вопрос дополнительной защиты атомных электростанций, мостов, железной дороги и других стратегических объектов в Украине, допускает представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Я думаю, что там (на заседании военного кабинета – ИФ) будет проработана дополнительная защита, безопасность и охрана серьезных объектов… Власть будет делать акцент не только на военных складах, потому что это сигнал к тому, чтобы усиливать защиту и атомных электростанций, и мостов, приближенных к зоне конфликта… Это сигнал нам дополнительно защищать и железную дорогу, и разные стратегические объекты", - сказала И.Луценко журналистам в среду в Киеве.

По ее словам, на заседании военного кабинета будет проанализирована чрезвычайная ситуация в Калиновке и "будут заслушиваться соответствующие военные части".

"Этот военный кабинет направлен на то, чтобы скоординировать действия и наработать дополнительные меры на будущее", - отметила И.Луценко.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии премьера Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области сразу после их возвращения из Винницы.