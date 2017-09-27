Ограничение авиаперелетов в 50-км зоне над Калиновкой будет действовать еще минимум сутки

Ограничение воздушного движения радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства вокруг арсенала ВСУ под Калиновкой (Винницкая обл.). где детонируют боеприпасы, будет действовать еще минимум сутки, сообщает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы сразу "закрыли" небо в радиусе 50 км над эпицентром событий. Это ограничение будет длиться еще минимум сутки", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду.

В.Омелян подчеркнул, что Министерство инфраструктуры Украины будет оперативно реагировать на ситуацию, в частности, в случае уменьшения угрозы.

Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

Украинский центр планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр") после получения оперативной информации в 23:45 установил запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября 2017 года.

В среду в "Украэрорухе" сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года.

"Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", - отметили в "Украэрорухе".

Указанный запрет не влияет на полеты государственных воздушных судов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и с целью оказания медицинской помощи. Для остальных воздушных судов движение в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства возможно только с разрешения органов организации воздушного движения (ОВД). Данная информация доведена до всех пользователей воздушного пространства.