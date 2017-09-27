События

12:28 27.09.2017

Суд в Крыму приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии-поселения

Симферопольский районный суд в среду вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову в виде двух лет колонии-поселения.

Как сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" в среду, оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат И.Умерова высказал надежду, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Как пишет interfax.ru, защита И.Умерова намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Четыре адвоката И.Умерова настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".

Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против И.Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

С И.Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти снять с И.Умерова обвинения в сепаратизме.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман считает не случайным уничтожение арсенала боеприпасов в Калиновке

70% складов в результате пожара на арсенале под Калиновкой не повреждены

Из Калиновки и близлежащих сел эвакуировано 75% людей, но некоторые отказываются уезжать

Боеприпасы на арсенале под Калиновкой детонируют на открытых площадках, а подземные хранилища и склады целы

Порошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами на военных складах в Калиновке

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве и области подобных калиновским артскладам ВСУ нет

В район Калиновки уже стянуто достаточно сил для разминирования территории

На данный момент ситуация на складах боевприпасов в Калиновке локализируется – Гройсман

Диверсия на военных складах в Калиновке могла быть устроена с помощью БПЛА

Закон "Об образовании" опубликован в "Голосе Украины" и вступит в силу 28 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на мужские кеды на price.ua
РЕКЛАМА