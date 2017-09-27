В район Калиновки уже стянуто достаточно сил для разминирования территории

В районе г.Калиновка Винницкой области, где с вечера вторника продолжается пожар на складах боеприпасов, уже есть достаточно сил для проведения операции по разминированию территории, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Как только мы локализуем и убедимся в том, что больше нет причин для взрывов, мы сразу начнем операцию по разминированию. Мы сконцентрировали ночью уже достаточно сил для того, чтобы эффективно это сделать", - сказал В.Гройсман на заседании Кабмина в среду.

По его словам, сейчас на уровне области уже создан штаб восстановления. "Этот штаб восстановления будет заниматься, в том числе, и восстановлением разрушенным объектам, и помощью людям, чтобы вернуться к нормальной жизни", - рассказал В.Гройсман.