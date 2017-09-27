На данный момент ситуация на складах боевприпасов в Калиновке локализируется – Гройсман

Чрезвычайная ситуация в районе г.Калиновка Винницкой области, где проходит ликвидация пожара на военных складах, локализируется, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сейчас, хочу подчеркнуть, что, по имеющейся информации, на данный момент мы локализуем ситуацию и все усилия, технические в том числе, направленные на то, чтобы остановить пожар и, как следствие, взрывы, дают свой результат. Мы не растерялись - каждая служба выполнила свою работу", - сказал глава правительства на заседании Кабмина в среду.