Боеприпасы на арсенале под Калиновкой детонируют на открытых площадках, а подземные хранилища и склады целы

Детонация боеприпасов на арсенале Вооруженных сил Украины неподалеку от г.Калиновка (Винницкая обл.) происходит исключительно на открытых площадках хранения, сообщает внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. "Полетели" открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика", - написал Ю.Бирюков в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он отметил, что укрыть все хранящиеся в арсеналах боеприпасы в подземных хранилищах и в крытых складских помещениях - "это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет".

"Если денег на живучесть не выделяли годами, то потом за 5% от потребностей чудо не сделаешь", - подытожил Ю.Бирюков.